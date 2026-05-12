Si rifà il seno per sentirsi più sicura poi l’incubo | ‘É diventato nero rischiavo di morire’

Una donna ha deciso di sottoporsi a un intervento di aumento al seno per migliorare l’autostima, ma poco dopo si sono manifestate gravi complicazioni. La paziente ha riferito che il seno si è annerito, con il rischio di infezioni e necrosi. Inoltre, ha accusato dolore intenso e ha descritto come un muscolo sia stato staccato durante le complicazioni post-operatorie.

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