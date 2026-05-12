Si rifà il seno per sentirsi più sicura poi l’incubo | ‘É diventato nero rischiavo di morire’
Una donna ha deciso di sottoporsi a un intervento di aumento al seno per migliorare l’autostima, ma poco dopo si sono manifestate gravi complicazioni. La paziente ha riferito che il seno si è annerito, con il rischio di infezioni e necrosi. Inoltre, ha accusato dolore intenso e ha descritto come un muscolo sia stato staccato durante le complicazioni post-operatorie.
Tara Thompson racconta le terribili complicazioni dopo la mastoplastica: infezioni, necrosi e un muscolo staccato. Quello che doveva essere un intervento per ritrovare sicurezza in sé stessa si è trasformato in una lunga battaglia tra dolore fisico, infezioni e conseguenze psicologiche devastanti. È la storia di Tara Thompson, 55 anni, che oggi racconta pubblicamente il calvario vissuto dopo una mastoplastica additiva eseguita nel 2020. La donna, capitana di un peschereccio alle Hawaii, aveva deciso di sottoporsi a un intervento di aumento e lifting del seno dopo aver cresciuto i suoi due figli. Un desiderio nato soprattutto da una forte insicurezza personale legata al proprio corpo.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Notizie correlate
Donna si rifà il seno, lui si arrabbia e la ferisce con un coltelloSiena, 23 aprile 2026 – Un giovane di 25 anni, straniero, fino a qualche tempo fa residente in provincia di Grosseto, è accusato di lesioni aggravate...
‘Col seno di poi’, Federica Ruggero racconta la sua esperienza dopo una diagnosi di cancro al senoIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta...