Thuram Juve come sta il francese? Il punto sulle condizioni del centrocampista dopo le parole di Spalletti a Bergamo

Da juventusnews24.com 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrocampista francese ha superato l’allarme legato alle sue condizioni fisiche. Dopo le dichiarazioni di Spalletti a Bergamo, le ultime notizie indicano che il giocatore sta bene e non è necessario un intervento di recupero specifico. La sua presenza in campo sembra quindi confermata, senza ulteriori complicazioni legate al suo stato di salute.

di Luca Fioretti Thuram Juve, allarme totalmente rientrato per il centrocampista che sta bene ed evita un piano di recupero specializzato. Gli aggiornamenti. Le indiscrezioni diffuse da  Tuttosport  portano un sospiro di sollievo per l’ambiente: l’emergenza riguardante  Khéphren Thuram  è rientrata. Nel post partita del  delicatissimo scontro  contro l’Atalanta, Spalletti  aveva citato il giocatore tra gli elementi scesi sul  campo  con dei fastidiosi acciacchi di natura fisica. Queste dichiarazioni avevano inevitabilmente acceso la spia rossa, spaventando i tifosi in vista dei futuri impegni. Tuttavia, gli accertamenti hanno escluso complicazioni serie, rassicurando totalmente lo staff sulle  reali condizioni  del ragazzo in questo momento  estremamente cruciale  dell’annata.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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