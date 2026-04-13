Thuram Juve come sta il francese? Il punto sulle condizioni del centrocampista dopo le parole di Spalletti a Bergamo

Il centrocampista francese ha superato l’allarme legato alle sue condizioni fisiche. Dopo le dichiarazioni di Spalletti a Bergamo, le ultime notizie indicano che il giocatore sta bene e non è necessario un intervento di recupero specifico. La sua presenza in campo sembra quindi confermata, senza ulteriori complicazioni legate al suo stato di salute.

di Luca Fioretti Thuram Juve, allarme totalmente rientrato per il centrocampista che sta bene ed evita un piano di recupero specializzato. Gli aggiornamenti. Le indiscrezioni diffuse da Tuttosport portano un sospiro di sollievo per l’ambiente: l’emergenza riguardante Khéphren Thuram è rientrata. Nel post partita del delicatissimo scontro contro l’Atalanta, Spalletti aveva citato il giocatore tra gli elementi scesi sul campo con dei fastidiosi acciacchi di natura fisica. Queste dichiarazioni avevano inevitabilmente acceso la spia rossa, spaventando i tifosi in vista dei futuri impegni. Tuttavia, gli accertamenti hanno escluso complicazioni serie, rassicurando totalmente lo staff sulle reali condizioni del ragazzo in questo momento estremamente cruciale dell’annata.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Thuram Juve, come sta il francese? Il punto sulle condizioni del centrocampista dopo le parole di Spalletti a Bergamo Thuram sostituito durante Udinese Juve: le condizioni del centrocampista francese. Ultimissimedi Redazione JuventusNews24Thuram sostituito dopo poco nella ripresa di Udinese Juve. Thuram Juve, la società bianconera ha già deciso il futuro del centrocampista francese. Le ultime sulle mosse del clubdi Redazione JuventusNews24Thuram Juve, la società bianconera ha le idee molto chiare sul futuro del calciatore francese ed è pronta a sferrare la...