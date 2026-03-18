Infortunio Thuram le condizioni del centrocampista francese dopo l’allenamento odierno Cosa filtra dalla Continassa
Dopo l’allenamento di oggi, si conoscono le condizioni del centrocampista francese coinvolto in un infortunio. Le fonti dalla Continassa indicano che il giocatore ha riportato un problema fisico, ma non sono stati resi noti dettagli specifici sulla natura dell’incidente o sulla gravità delle sue condizioni. La squadra sta monitorando attentamente la situazione e fornirà aggiornamenti ufficiali a breve.
di Marco Baridon Infortunio Thuram, le condizioni del centrocampista francese dopo l’allenamento di oggi. Ecco quali sono le novità dalla Continassa. La Juve riceve notizie incoraggianti dall’infermeria della Continassa in vista dei prossimi impegni stagionali. Khephren Thuram sta gestendo con cautela il fastidio alla caviglia rimediato durante l’ultima sfida vinta contro l’ Udinese. Nella giornata odierna, il mediano ha continuato a lavorare a parte per smaltire definitivamente il dolore articolare. ULTIMISSIME JUVE LIVE Secondo quanto appreso da , il percorso di recupero procede senza intoppi. Da domani però il calciatore dovrebbe tornare regolarmente in gruppo, mettendosi a disposizione dello staff tecnico per le sedute collettive. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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