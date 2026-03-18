Infortunio Thuram le condizioni del centrocampista francese dopo l’allenamento odierno Cosa filtra dalla Continassa

Dopo l’allenamento di oggi, si conoscono le condizioni del centrocampista francese coinvolto in un infortunio. Le fonti dalla Continassa indicano che il giocatore ha riportato un problema fisico, ma non sono stati resi noti dettagli specifici sulla natura dell’incidente o sulla gravità delle sue condizioni. La squadra sta monitorando attentamente la situazione e fornirà aggiornamenti ufficiali a breve.