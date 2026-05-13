Thiago Motta per la panchina dell’Atalanta nuova ipotesi per i bergamaschi | CM

Thiago Motta è stato menzionato come possibile nuovo allenatore dell’Atalanta, con alcune voci che lo collocano vicino a un club di Serie A per la prossima stagione. La società bergamasca sta valutando questa opzione, mentre non sono ancora state prese decisioni ufficiali. La situazione resta aperta ed è al centro di discussioni tra gli addetti ai lavori.

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Thiago Motta potrebbe tornare in panchina in vista della prossima stagione con l’allenatore italo-brasiliano che sarebbe finito nel mirino di un club di Serie A. Thiago Motta verso l’Atalanta per la prossima stagione (Ansa Foto) – calciomercato.it Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l’ex allenatore di Juventus e Bologna sarebbe finito sul taccuino dell’Atalanta, pronta a cambiare in panchina con Raffaele Palladino che dovrebbe dire addio al club bergamasco al termine del campionato in corso. Il nome di Thiago Motta potrebbe diventare sempre più caldo nel caso in cui Cristiano Giuntoli dovesse diventare il nuovo direttore sportivo dell’Atalanta dopo che i due hanno lavorato insieme, senza successo, alla Juventus.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Thiago Motta per la panchina dell’Atalanta, nuova ipotesi per i bergamaschi | CM ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Idea Thiago Motta per la panchina della Fiorentina | CMSi avvicina il ritorno di Thiago Motta in panchina in vista della prossima stagione con l’allenatore italo-brasiliano che sarebbe finito nel mirino... Leggi anche: Atalanta e Palladino non sono più certi di proseguire insieme: l’ipotesi Thiago Motta e gli altri club alla finestra Temi più discussi: Report: Giuntoli & Thiago Motta could reunite at Serie A club; Da Palladino a Thiago Motta? L'idea dell'Atalanta per il futuro della panchina; Panchina Atalanta, l’idea adesso è Thiago Motta; Bologna, Italiano: Futuro? A fine anno saprete tutto. Ecco la differenza con Thiago Motta. Lasciare andare Tony D'Amico e di conseguenza #Palladino per andare sulla coppia #Giuntoli - Thiago #Motta che alla Juve ha fallito è molto rischioso. Per prima cosa la @Atalanta_BC dovrebbe sborsare molti soldi e cambiare 10 giocatori minimo. Meglio # x.com Atalanta punta su ex-Juventus e Thiago Motta per la stagione 2026-27.TORINO, ITALIA – 26 FEBBRAIO: Thiago Motta, allenatore della Juventus, reagisce durante il match dei quarti di finale di Coppa Italia tra Juventus FC ed Empoli FC presso lo Stadio Allianz il 26 febbra ... napolipiu.com Conferme su Thiago Motta, buona notizia per la Juve...Thiago Motta torna subito in panchina? Il Lille pensa all’ex Juventus per il dopo Génésio Thiago Motta potrebbe ripartire dalla Francia dopo l’esperienza alla Juventus. tuttojuve.com