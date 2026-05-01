L'Atalanta ha proposto un rinnovo contrattuale a Raffaele Palladino circa sei settimane fa, ma da allora non sono state prese decisioni ufficiali. La squadra non ha comunicato se il tecnico continuerà alla guida della squadra anche nella prossima stagione. Nel frattempo, altre squadre mostrano interesse e osservano la situazione, mentre le parti coinvolte non hanno ancora annunciato un accordo o una rottura definitiva.

La proposta di prolungamento è arrivata un mese e mezzo fa. Ma poi, il silenzio. Cosa farà Raffaele Palladino? Non è dato saperlo. Perché l’ Atalanta con il suo arrivo si è sì risollevata, solo che nell’ultimo mese ha fatto male. Peggio di quello che si aspettava. E se è pur vero che le valutazioni frenetiche lasciano sempre il tempo che trovano, dall’altra parte non si può negare quanto sia importante capire bene cosa fare per evitare di sbagliare di nuovo la stagione (che si è ripresa ma solo a metà, e la Champions sembra difficile da raggiungere). Allenatore in primis. La linea nerazzurra resta chiara: serve un tecnico scuola Gasperini, che possa portare avanti il progetto impostato da anni, con i risultati che tutti conoscono.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Atalanta e Palladino non sono più certi di proseguire insieme: l’ipotesi Thiago Motta e gli altri club alla finestra

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