Idea Thiago Motta per la panchina della Fiorentina | CM

Thiago Motta potrebbe tornare sulla panchina della Fiorentina, dopo aver attirato l’attenzione del club. La società ha deciso di valutare la sua candidatura come possibile nuovo allenatore per la prossima stagione. Motta ha già lavorato in passato in Italia, ottenendo risultati positivi. La Fiorentina sta analizzando i profili degli allenatori disponibili, mentre si avvicina una decisione ufficiale. La scelta finale potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

