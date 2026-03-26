Nessuno si aspettava davvero che Gwyneth Paltrow tornasse. Non così, almeno. Non con un film di Josh Safdie, non accanto a Timothée Chalamet, non con 9 nomination agli Oscar e il maggiore incasso della storia della casa di produzione indipendente A24. Per oltre un decennio era sembrata felicemente sparita dal cinema che conta. Assorta nel suo regno di cristalli, oli essenziali e candele dal nome impronunciabile (da “This Smells Like My Vagina” allo spin-off “This Smells Like My Orgasm”. Goop era diventata la sua vera recitazione: un personaggio costruito con cura certosina, quello della donna che ha capito tutto, che mangia bene, che vive meglio, che non ha bisogno di Hollywood perché Hollywood, in fondo, ha bisogno di lei. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Gwyneth Paltrow farà un nuovo film: dopo Marty Supreme, la diva torna su Netflix con Estranei, tratto dal bestseller di Belle Burden

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