Davanti a The Punisher: One Last Kill, la prima impressione è che la sceneggiatura abbia voluto mettere insieme direzioni e suggestioni diverse, finendo per perdersi, affrettando su punti che potevano essere cruciali e dilatando momenti che potevano correre più veloci. Detto ciò, vale comunque la pena di andare oltre la reazione e approfondire il tutto. Frank Castle, più noto come The Punisher sulla carta dei fumetti Marvel, ma anche in tv, dove ha avuto una propria serie targata Netflix, dopo essere comparso in alcuni episodi legati agli show dedicati ai Defenders (Jessica Jones, Luke Cage, Daredevil e Iron Fist), è un personaggio che dà il meglio quando va a cento all'ora.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - The Punisher: One Last Kill trasforma Frank Castle in un mix tra un Rambo ossessionato e un John Wick inseguito senza tregua

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