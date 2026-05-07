Mortal Kombat II promosso o bocciato | il punteggio su Rotten Tomatoes

Sono state pubblicate le prime recensioni di Mortal Kombat II, il sequel della saga action, che da oggi è disponibile anche nelle sale italiane. Le valutazioni sono state pubblicate sulla piattaforma Rotten Tomatoes, offrendo un primo quadro generale delle opinioni critiche sul film. La pellicola, molto attesa dai fan, arriva sul grande schermo dopo l’uscita del primo capitolo, con commenti che spaziano tra giudizi positivi e negativi.

Sono uscite le prime recensioni del sequel della saga action che approda oggi anche nelle sale italiane. Sarà riuscito a soddisfare le aspettative della critica? L'embargo sulle recensioni di Mortal Kombat II è stato revocato e i critici hanno iniziato a esprimere le loro opinioni sul sequel della Warner Bros.New Line, che oggi sbarca finalmente nelle sale italiane. Il film è il seguito del primo capitolo uscito nel 2021 direttamente in streaming, dato che all'epoca la maggior parte delle sale era stata chiusa a causa della pandemia di coronavirus. Mortal Kombat riuscì comunque a conquistare il pubblico delle piattaforme a suon di record di visualizzazioni.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Mortal Kombat II promosso o bocciato: il punteggio su Rotten Tomatoes Notizie correlate La Sposa! Il film con Jessie Buckley promosso o bocciato? Il punteggio Rotten TomatoesScopriamo cosa stanno dicendo le prime recensioni del nuovo film ispirato al romanzo gotico che vede anche Christian Bale nei panni di Frankenstein,... Daredevil: Rinascita, la Stagione 2 è promossa o bocciata? Il punteggio Rotten TomatoesSecondo le prime recensioni della critica, il punteggio ottenuto sul noto portale sarebbe superiore a quello della prima stagione, segno che la... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Comicon Napoli 2026 chiude con 183mila spettatori; Novità cinema maggio 2026: i nuovi film da non perdere; La mia recensione di Mortal Kombat II: è più feroce e divertente del reboot, ma il film del 1995 resta ancora il vero torneo da battere. Mortal Kombat II promosso o bocciato: il punteggio su Rotten TomatoesSono uscite le prime recensioni del sequel della saga action che approda oggi anche nelle sale italiane. Sarà riuscito a soddisfare le aspettative della critica? movieplayer.it Mortal Kombat II rilancia il franchise ascoltando davvero le richieste dei fanMortal Kombat II, il sequel che rimette al centro i fan del videogioco Simon McQuoid torna alla regia di Mortal Kombat II, nuovo capitolo cinematograf ... assodigitale.it 'Mortal Kombat 2' esordisce con il 75% di gradimento su Rotten Tomatoes: il primo film si era fermato al 55% 'Mortal Kombat 2' è da oggi nelle sale italiane! Lo andrete a vedere - facebook.com facebook Goditi lo spettacolo. Mortal Kombat II, dal 6 maggio al cinema. #MortalKombatIlFilm x.com