Il nuovo film ispirato al romanzo gotico con Jessie Buckley è arrivato nelle sale e ha subito attirato l’attenzione di pubblico e critica. Le prime recensioni sono state pubblicate su Rotten Tomatoes, dove vengono condivisi i punteggi e i commenti di diversi critici. Si tratta di un’opportunità per capire come il film sia stato accolto finora, senza giudizi definitivi o opinioni personali.

Scopriamo cosa stanno dicendo le prime recensioni del nuovo film ispirato al romanzo gotico che vede anche Christian Bale nei panni di Frankenstein, da oggi nelle sale italiane La Sposa!, il nuovo film diretto da Maggie Gyllenhaal con Jessie Buckley protagonista è uscito oggi nelle sale italiane, così è venuto il momento di scoprire quali sono le sensazioni generali legate alla pellicola. Scritto dalla stessa regista, il film vede nel cast anche la presenza del Premio Oscar Christian Bale nei panni della creatura di Frankenstein, Peter Sarsgaard, Annette Bening, Jake Gyllenhaal, e del Premio Oscar Penélope Cruz. Il punteggio su Rotten Tomatoes mostra una critica divisa Ancor più marcatamente che nella nostra recensione de La Sposa!, la critica internazionale sembra essersi divisa parecchio sul nuovo film ispirato al . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

La Sposa! Il film con Jessie Buckley promosso o bocciato? Il punteggio Rotten Tomatoes

