Kathleen Kennedy ha annunciato che nel nuovo film di The Mandalorian e Grogu si sentirà la voce di Baby Yoda. La produzione sta lavorando per mantenere l’identità del personaggio, previsto che il personaggio parli nel lungometraggio. La pellicola continuerà la narrazione iniziata con la serie di Disney+. La notizia riguarda l’introduzione di dialoghi per il personaggio.

Kathleen Kennedy ha svelato un'anticipazione sull'atteso lungometraggio che continuerà la storia della serie targata Disney+. A maggio arriverà sul grande schermo il film The Mandalorian & Grogu, il progetto diretto da Jon Favreau che continuerà la storia iniziata nella serie Disney+, e Kathleen Kennedy ha svelato un dettaglio importante. I fan di Star Wars, da tempo, si stanno infatti chiedendo se Grogu parlerà nel lungometraggio, considerando che appartiene alla stessa specie di Yoda. Un dettaglio di Grogu confermato da Kathleen Kennedy La produttrice, che ha annunciato che rinuncerà alla carica di presidente della Lucasfilm, ha condiviso il dettaglio sul personaggio durante i Golden Reel Awards che si sono svolti a Los Angeles nella giornata di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Mandalorian & Grogu: nel film si potrà sentire 'baby Yoda' parlare?

