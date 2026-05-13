The Kolors K-Pop Tribute e l' omaggio a Michael Jackson | il Lignano Sunset Festival cala il tris d' assi

Da udinetoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Lignano Sunset Festival si prepara ad accogliere tre nuovi eventi nel mese di agosto. Tra gli spettacoli ci sono le performance dei The Kolors, un tributo al mondo del K-Pop e un omaggio a Michael Jackson. Questi spettacoli sono stati annunciati come parte del programma estivo del festival, che si svolgerà nel centro balneare. La manifestazione si conferma come una delle principali occasioni di intrattenimento della stagione.

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Il Lignano Sunset Festival si arricchisce di tre nuovi spettacoli che emozioneranno il pubblico del centro balneare durante il prossimo mese di agosto. Grande ritorno in regione è quello dei The Kolors, protagonisti indiscussi del pop italiano, capaci di inanellare una dopo l’altra hit di.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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