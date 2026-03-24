Cavalli debutto a Mociano Si cala il tris di assi Al canape Diodoro Anda e Bola più lo Zio

di Laura Valdesi SIENA Si cala subito il tris di assi, nelle batterie di addestramento a Mociano per i cavalli dell’Albo. Perché andranno al canape – lo sgancio resta quello a forma di cigno, come ribadito dopo una riunione con i capitani dal Comune – i barberi vittoriosi nel 2025, Diodoro (seconda batteria) affidato a Stefano Piras e Anda e Bola (quarta batteria), montato da Sebastiano Murtas. Nella quinta ci sarà invece Zio Frac (condotto da Enrico Bruschelli) che di Palii ne ha già vinti due. Ma, come dichiarano vari capitani, soprattutto a microfoni spenti, gli occhi si dovranno posare anche su un bel gruppo di 6 anni da cui potrebbe uscire fuori qualche sorpresa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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