michael il film su michael jackson celebra il re del pop senza entrare davvero nelle sue ombre

Un nuovo film dedicato a Michael Jackson si concentra sulla sua carriera musicale, evitando di approfondire aspetti personali o controversie. Diretto da Antoine Fuqua, il film ripercorre le tappe principali della sua crescita artistica, dalla partecipazione ai Jackson 5 fino alla fama internazionale. La narrazione si concentra sulle performance e sulla musica, senza entrare nei dettagli della vita privata del cantante.

Questo articolo è pubblicato sul numero 18 di Vanity Fair in edicola fino al 28 aprile 2026. Per abbonarvi a Vanity Fair, cliccare qui. Si apre con il bambino prodigio dei Jackson 5 sotto il controllo del padre Joe (Colman Domingo): è da qui che prende forma Michael, l’atteso film su Michael Jackson diretto da Antoine Fuqua, ora al cinema con Universal Pictures. È un biopic costruito come Bohemian Rhapsody, il produttore infatti è lo stesso: molto spazio alla musica e una linea narrativa più celebrativa che di approfondimento. Il racconto segue l’ascesa del «re del pop» fino ai grandi successi, da Thriller a Billie Jean. Le zone più controverse restano fuori, anche per i vincoli legali che – come ha rivelato Variety – hanno portato a riscrivere il finale, escludendo i riferimenti alle accuse di abusi su minori.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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