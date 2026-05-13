the diplomat al via le riprese a lucca

Le riprese di un nuovo film sono iniziate a Lucca, con le auto blu che questa mattina sono passate a sirene spiegate a Porta San Pietro per raggiungere il Palazzo Ducale, dove si svolge il forum delle sette potenze internazionali. La produzione ha coinvolto attori e crew provenienti dagli Stati Uniti, e le scene sono state girate in diverse zone della città. La presenza di mezzi ufficiali ha attirato l'attenzione dei passanti nella zona centrale.

Il G7 targato Hollywood è servito. Con tanto di auto blu che stamani sfileranno a sirene spiegate a Porta San Pietro, per raggiungere Palazzo Ducale dove è in programma il forum delle 7 potenze internazionali. Quella di oggi è la scena clou di “The Diplomat“, serie Netflix di grande successo, che stavolta ha scelto Lucca. Ed è qui che la protagonista, l’ambasciatrice americana a Londra Kate Wyler (Keri Russell, foto) farà tappa per cercare la quadra tra missioni diplomatiche, alleanze strategiche e un complicato matrimonio con il collega Hal Wyler (Rufus Sewell). Un cast di una decina di attori di fama internazionale per questa straordinaria occasione di promozione e visibilità ancora una volta conquistata dal set lucchese, uno dei più gettonati negli ultimi anni.🔗 Leggi su Lanazione.it

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