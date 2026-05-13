The Diplomat al via le riprese a Lucca

Da lanazione.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le riprese di un nuovo film sono iniziate a Lucca, con le auto blu che questa mattina sono passate a sirene spiegate a Porta San Pietro per raggiungere il Palazzo Ducale, dove si svolge il forum delle sette potenze internazionali. La produzione ha coinvolto attori e crew provenienti dagli Stati Uniti, e le scene sono state girate in diverse zone della città. La presenza di mezzi ufficiali ha attirato l'attenzione dei passanti nella zona centrale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il G7 targato Hollywood è servito. Con tanto di auto blu che stamani sfileranno a sirene spiegate a Porta San Pietro, per raggiungere Palazzo Ducale dove è in programma il forum delle 7 potenze internazionali. Quella di oggi è la scena clou di “The Diplomat“, serie Netflix di grande successo, che stavolta ha scelto Lucca. Ed è qui che la protagonista, l’ambasciatrice americana a Londra Kate Wyler (Keri Russell, foto) farà tappa per cercare la quadra tra missioni diplomatiche, alleanze strategiche e un complicato matrimonio con il collega Hal Wyler (Rufus Sewell). Un cast di una decina di attori di fama internazionale per questa straordinaria occasione di promozione e visibilità ancora una volta conquistata dal set lucchese, uno dei più gettonati negli ultimi anni.🔗 Leggi su Lanazione.it

the diplomat al via le riprese a lucca
© Lanazione.it - The Diplomat, al via le riprese a Lucca
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Firenze e Lucca conquistano Netflix: in arrivo le riprese della serie "The Diplomat"Per giorni, tra Firenze e Lucca, si era parlato sottovoce di una grossa produzione straniera pronta ad approdare in Toscana.

Lucca: ciak, si gira ‘The diplomat’, la serie che piace al sindaco. Due giorni di set in centroLucca, 9 maggio 2026 – Saranno cinque i set allestiti in centro storico tra il 13 e il 14 maggio per consentire le riprese della quarta stagione di...

Argomenti più discussi: The Diplomat, al via le riprese a Lucca; Lucca diventa il set della serie The Diplomat: le riprese il 13 e il 14 maggio nel centro storico; The Diplomat, al via le riprese a Lucca; The Diplomat 4 arriva in Toscana: riprese tra Firenze e Lucca.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web