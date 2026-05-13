La serie americana prodotta da Netflix, The Diplomat, si sta preparando a girare alcune scene a Lucca. Le riprese si svolgeranno in diverse location riconoscibili della città toscana, che diventerà uno dei principali set italiani per la quarta stagione. La produzione ha annunciato ufficialmente le aree coinvolte, mentre i lavori sono in fase di organizzazione e preparazione. La notizia ha suscitato interesse tra la comunità locale e gli appassionati di cinema.

La serie americana prodotta da Netflix sposta la sua ambientazione e arriva nel nostro Paese, tutto pronto per girare nei centri più riconoscibili della città toscana The Diplomat si prepara a trasformare Lucca in uno dei principali set italiani della sua quarta stagione. La serie Netflix ideata da Debora Cahn, con protagonisti Keri Russell e Rufus Sewell, sarà infatti girata in città da oggi 13 maggio fino al 19 giugno, coinvolgendo in particolare il centro storico nelle giornate di mercoledì e giovedì. Il dettaglio che ha svelato l'arrivo della serie Netflix Anche se dal Comune non è arrivata alcuna conferma ufficiale sul titolo della produzione, gli indizi sembrano ormai evidenti.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Diplomat 4 arriva a Lucca: svelate le location delle riprese

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Margherita Gianessi (@GiMargarithe) / Posts / X x.com

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