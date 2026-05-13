Nella quinta stagione di The Boys, alcuni spettatori hanno sollevato dubbi riguardo alla relazione tra Soldatino e Stormfront, definendola un vero amore. Tuttavia, molti fan si sono lamentati di un evidente buco di trama che mette in discussione questa dinamica tra i personaggi. La discussione si concentra sulla credibilità delle storyline e sulla coerenza dello sviluppo narrativo, rendendo questa parte della stagione oggetto di commenti e critiche sui social e sui forum dedicati.

C'è una crepa grossa così nella quinta stagione di The Boys e i fan, giustamente, non hanno nessuna intenzione di far finta di niente. Parliamo di Soldatino, il "patriota" col volto di Jensen Ackles, che sembra riscritto a tavolino dagli sceneggiatori e non dall'opera originale. All'improvviso spunta fuori che l'unico vero grande amore di Soldatino è stata Clara Vought. Alias, Stormfront. Una rivelazione che arriva come un pugno in faccia a chiunque abbia seguito con attenzione la terza stagione. Eric Kripke ci ha abituati a colpi di scena sporchi, ma qui il rischio è di essere scivolati su quella che i fan già chiamano "buco di trama enorme" per The Boys.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Boys 5, era vero amore tra Soldatino e Stormfront? I fan si lamentano di un buco di trama

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