HBO Max ha condiviso il primo teaser della serie Stuart Fails to Save the Universe, svelandone inoltre la data di uscita. HBO Max ha condiviso online il trailer della nuova serie Stuart Fails to Save the Universe, ideata come spinoff di The Big Bang Theory. Il video svela inoltre la data di uscita ufficiale del primo episodio sul piccolo schermo: venerdì 24 luglio. Le anticipazioni svelate dal teaser La prima stagione di Stuart Fails to Save the Universe sarà composta da 10 puntate e il teaser svela qualche anticipazione sulla trama e sulle citazioni a film, fumetti e altri elementi legati alla cultura pop. Il personaggio interpretato da Kevin Sussman, Stuart Bloom, si ritroverà infatti alle prese con un'incredibile missione che .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Big Bang Theory: il teaser dello spinoff su Stuart cita Matrix e altri cult sci-fi

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