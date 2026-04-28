La Liga | Real ancora fermato sul pari primo match point titolo per il Barça

Il Real Madrid ha pareggiato anche questa volta, lasciando spazio al Barcellona di avvicinarsi alla conquista del titolo. La sfida si è svolta a Siviglia, con i madrileni che non sono riusciti a ottenere la vittoria e continuano a frenare nella corsa al campionato. Il Barcellona, grazie a questo risultato, si avvicina al primo match point per la vittoria finale.

Siviglia (Spagna) 27 aprile 2026 - Il Real Madrid inciampa ancora, il Barça ne approfitta e mette le mani sulla Liga. I Blaugrana ampliano il loro margine a quota 11 e già la prossima giornata avranno il loro primo match point per il titolo. Alle loro spalle il Villarreal ottiene il pass per la Champions, mentre l' Atletico Madrid torna a vincere. Continua invece a ribaltarsi di settimana in settimana la corsa per la salvezza. Il Siviglia precipita al terzultimo posto, si riavvicina in zona salvezza anche il Levante, mentre perde nuovamente il Real Oviedo. L'esito delle partite del weekend. La trentatreesima giornata di Liga si apre con il primo colpo di scena del turno.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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