Formigine fallisce il match point

Nel match tra Formigine e Campagnola finisce 2-2. Per i padroni di casa in campo ci sono Clement Boye, Marverti (sostituito da Rovatti all’86’), Diallo (sostituito da Baldari al 74’), Cristiani, Barbetta, Maletti, Sghinolfi, Depietri, Tonelli, Stanco e Ferrara S.

FORMIGINE 2 CAMPAGNOLA 2 FORMIGINE: Clement Boye, Marverti (86’ Rovatti), Diallo (74’ Baldari), Cristiani, Barbetta, Maletti, Sghinolfi, Depietri Tonelli, Stanco, Ferrara S., Ferrara P. A disp. Carella, Ricci, Artiaco, Nocetti, Waddi, Roncaglia, Napoli. All. Cavalli CAMPAGNOLA: Vlas, Truzzi (67’ Gutu), Setti, Vezzani, Marzi, Cavicchioli (70’ Catellani), Angelillis, Barilli, Margotta (81’ Consiglio), Rivi, Previato (65’ Montanari). A disp. Vioni, Camillo, Lo Porto, Zanfardino, Aurea. All. Manfredini Arbitro: Delucca di Bologna Reti: 33’ Marzi, 46’pt Cristiani, 51’ Ferrara S., 73’ Margotta Note: ammoniti Vezzani, Diallo, Angelillis Niente...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Formigine fallisce il match point Notizie correlate Reggio Calabria: info point chiuso a Pasquetta, fallisce l’accoglienzaL’info point turistico di Reggio Calabria è risultato chiuso durante la Pasquetta, nonostante l’afflusso di visitatori previsto per questa giornata... Leggi anche: Sinner, nervosismo a Madrid: fallisce il set point e alza il pollice Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Formigine fallisce il match point. Formigine fallisce il match pointFORMIGINE 2 CAMPAGNOLA 2 FORMIGINE: Clement Boye, Marverti (86’ Rovatti), Diallo (74’ Baldari), Cristiani, Barbetta, Maletti, Sghinolfi, Depietri Tonelli, ... msn.com Eccellenza, il Formigine pareggia e ai playout si ritrova il CampagnolaSport: Il Formigine si dovrà giocare la salvezza ai playout proprio coi reggiani avendo però due risultati su tre ... lapressa.it