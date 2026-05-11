Fiumicino bonifica nel Tevere | rimossi 15 relitti dagli argini
A Fiumicino è stato avviato un intervento di bonifica sul Tevere, con l’obiettivo di migliorare l’aspetto ambientale e garantire la sicurezza delle attività di navigazione. In questa operazione sono stati rimossi quindici relitti che si trovavano lungo gli argini del fiume. L’intervento è stato realizzato grazie alla collaborazione tra la Regione Lazio, la Capitaneria di Porto di Roma e il Comune locale.
Fiumicino, 11 maggio 2026 – L’intervento, frutto della sinergia tra la Regione Lazio e la Capitaneria di Porto di Roma, con il coinvolgimento del Comune di Fiumicino, punta al ripristino del decoro ambientale e della sicurezza della navigazione.?Ha preso il via l’operazione congiunta per la rimozione e lo smaltimento di n° 15 relitti abbandonati lungo gli argini del fiume Tevere. L’attività vede in prima linea il personale della Guardia Costiera (Corpo delle Capitanerie di Porto), in stretta collaborazione con la Regione Lazio, nell’ambito di un piano straordinario di bonifica del tratto fluviale urbano e suburbano.? L’intervento si è reso...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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