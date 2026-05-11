Fiumicino bonifica nel Tevere | rimossi 15 relitti dagli argini

A Fiumicino è stato avviato un intervento di bonifica sul Tevere, con l’obiettivo di migliorare l’aspetto ambientale e garantire la sicurezza delle attività di navigazione. In questa operazione sono stati rimossi quindici relitti che si trovavano lungo gli argini del fiume. L’intervento è stato realizzato grazie alla collaborazione tra la Regione Lazio, la Capitaneria di Porto di Roma e il Comune locale.

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Fiumicino, 11 maggio 2026 – L’intervento, frutto della sinergia tra la Regione Lazio e la Capitaneria di Porto di Roma, con il coinvolgimento del Comune di Fiumicino, punta al ripristino del decoro ambientale e della sicurezza della navigazione.?Ha preso il via l’operazione congiunta per la rimozione e lo smaltimento di n° 15 relitti abbandonati lungo gli argini del fiume Tevere. L’attività vede in prima linea il personale della Guardia Costiera (Corpo delle Capitanerie di Porto), in stretta collaborazione con la Regione Lazio, nell’ambito di un piano straordinario di bonifica del tratto fluviale urbano e suburbano.? L’intervento si è reso...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Rimossi i relitti delle imbarcazioni nella darsena della Torre di Mola Macabra scoperta a Fiumicino, ritrovato un cadavere nel TevereFiumicino, 6 magio 2026 – Il cadavere di un uomo è stato recuperato nel pomeriggio di ieri dalle acque del fiume Tevere, all’altezza dell’isola... Si parla di: 26ª Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione, presentazione il 7 maggio; Anbi Lazio: a Focene presentata la 26ª Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione L’acqua coltiva la pace. Operazione Tevere Pulito della Guardia Costiera, al via il recupero di relitti a FiumicinoL’intervento, frutto della sinergia tra la Regione Lazio e la Capitaneria di Porto di Roma, con il coinvolgimento del Comune di Fiumicino, punta al ripristino del decoro ambientale e della sicurezza d ... terzobinario.it