Tesla ha annunciato un investimento di 250 milioni di euro per la produzione di batterie in Germania, sfidando il mercato asiatico. La decisione riguarda la costruzione di un impianto nel Brandeburgo, con l’obiettivo di aumentare la capacità produttiva. L’azienda prevede di assumere nuove figure professionali per il progetto e si interroga su come questa scelta influenzerà i prezzi del Model Y venduti in Europa.

? Domande chiave Come influirà la produzione locale sui prezzi finali del Model Y?. Quali nuove figure professionali assumerà Tesla nel Brandeburgo?. Perché l'integrazione verticale protegge Tesla dalla concorrenza cinese?. Come cambierà l'impronta ecologica delle batterie prodotte in Germania?.? In Breve Investimento di 250 milioni di dollari per macchinari avanzati a Grünheide.. Produzione locale di celle per ridurre costi logistici e trasporti transoceanici.. Creazione di nuovi posti per ingegneri chimici e tecnici in Brandeburgo.. Sviluppo di una Battery Valley europea con startup e subfornitori locali..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tesla sfida l’Asia: 250 milioni per le batterie in Germania

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