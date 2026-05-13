Ron Baron sta puntando sulle aziende di Elon Musk, in particolare Tesla e SpaceX, evidenziando come Tesla si stia muovendo verso la trasformazione da produttore di auto a azienda focalizzata sul software. Baron ha investito anche in SpaceX, sperando che questa società possa superare Tesla in valore di mercato. La strategia si basa su sviluppi nell’intelligenza artificiale e nella robotica, settori in cui le aziende stanno investendo in modo significativo.

? Punti chiave Come farà Tesla a trasformarsi da produttore di auto a software house?. Perché Ron Baron scommette su SpaceX per superare il valore di Tesla?. Quali sono i due pilastri che garantiranno la crescita di SpaceX?. Come influirà il progetto Optimus sul modello di business di Elon Musk?.? In Breve Orizzonte temporale di dieci anni per la strategia di Baron Capital. Potenziale monetizzazione software tramite licenze e reti robotaxi. Starlink e Starship come driver di crescita per SpaceX. Rischio legato ai tempi di monetizzazione della guida autonoma FSD.? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tesla e SpaceX: la strategia di Ron Baron tra AI e robotica

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Watch CNBC's full interview with Baron Capital founder and CEO Ron BaronRon Baron, Baron Capital founder, CEO and portfolio manager, joins 'Squawk Box' to discuss the upcoming SpaceX IPO, the future of Tesla, his thoughts on Elon Musk, and more. cnbc.com