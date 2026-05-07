Musk punta ai chip | piano da 119 miliardi tra SpaceX e Tesla

Il CEO di una grande azienda tecnologica ha annunciato un investimento di 119 miliardi di dollari volto a sviluppare chip innovativi attraverso la collaborazione tra le sue due principali società, specializzate rispettivamente in veicoli elettrici e spazio. L’obiettivo è potenziare la produzione autonoma di semiconduttori, coinvolgendo entrambe le aziende in un progetto condiviso. La notizia ha attirato l’attenzione sul possibile impatto di questa iniziativa sul mercato globale dei chip.

? Cosa scoprirai Come influenzerà questa produzione autonoma il mercato dei semiconduttori globali?. Perché Tesla e SpaceX hanno deciso di collaborare su questo progetto?. Quale ruolo giocherà Intel nella creazione di questi chip avanzati?. Dove verrà costruito esattamente il nuovo polo tecnologico di Musk?.? In Breve Investimento iniziale di 55 miliardi di dollari per la fabbrica nella contea di Grimes.. Collaborazione con Intel per chip destinati a server IA e satelliti SpaceX.. Obiettivo produttivo di 1 terawatt annui per soddisfare le esigenze di xAI.. Valutazione del gruppo da 1,25 trilioni di dollari con quotazione prevista a giugno.. SpaceX pianifica un investimento iniziale di 55 miliardi di dollari per la costruzione di una fabbrica di semiconduttori nel Texas, con una stima complessiva che raggiunge i 119 miliardi di dollari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Musk punta ai chip: piano da 119 miliardi tra SpaceX e Tesla Notizie correlate Cosa potrà fare il nuovo chip AI5 di Tesla annunciato da Elon MuskIl design del chip AI5 per la guida autonoma delle Tesla del futuro è stato terminato, ora si può passare alla fase della produzione di massa,... SpaceX punta a 2 trilioni: l’IPO di Musk apre le porte ai piccoliElon Musk lancia SpaceX sui mercati pubblici con un’operazione di quotazione senza precedenti, fissando l’inizio del roadshow per l’8 giugno 2026 e... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Eutelsat sfida il protezionismo di Musk: domanda USA solida mentre SpaceX punta all’IPO da 1,75 trilioni; Cerebras punta a una valutazione di 26,6 miliardi di dollari per l'IPO negli USA sulla scia del boom dei chip AI; Intel sale del 4,49% e raggiunge un nuovo massimo storico; collaborazione da 55 miliardi dello stabilimento Terafab di SpaceX con la tecnologia 14A; Tesla, Elon Musk rinuncia al suo stipendio: potrebbe arrivare un premio record. Tesla ora punta su robot umanoidi e Ai, Elon Musk annuncia nuovi investimenti per 25 miliardi di dollariMusk avverte gli investitori: aumento «molto significativo» della spesa per taxi a guida autonoma, camion, robot umanoidi e fabbriche di chip, mentre il mercato valuta i rischi di una strategia sempre ... corriere.it Tesla aumenta il capex a 25 miliardi: dove investirà tra AI, robot e chipScopri come cambiano gli investimenti Tesla 2026: 25 miliardi per il Robot Optimus Tesla e l'intelligenza artificiale. Leggi i dettagli del piano di Musk. libero.it Processo a OpenAI – Sesta puntata Ieri secondo giorno sul banco dei testimoni per Gregory Brockman, presidente di OpenAI nel processo promosso da Elon Musk. Forse, sin qui, una delle udienze più interessanti e, al tempo stesso, tese. Il diario personale di x.com Secondo un documento visionato dal Wsj nuovo piano retributivo punta a legare il patron della casa automobilistica a target ambiziosi: dai robotaxi ai robot umanoidi. Musk punta al 25% dei diritti di voto per blindare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale - facebook.com facebook