SpaceX si prepara a quotarsi in borsa con una valutazione di circa 175 miliardi di dollari. La società spaziale, fondata da un imprenditore noto nel settore tecnologico, mira a raccogliere fondi attraverso questa operazione. La notizia arriva mentre Tesla, altra azienda del settore, è già quotata in borsa e ha un valore di mercato superiore a 800 miliardi di dollari.

? Cosa sapere SpaceX punta alla quotazione in borsa con una valutazione stimata di 175 miliardi di dollari.. Il potenziale debutto minaccia di drenare capitali da Tesla verso l'impero spaziale di Musk.. L’ipotesi di una quotazione in borsa per SpaceX, con una valutazione stimata intorno ai 175 miliardi di dollari, minaccia di spostare l’attenzione e i capitali degli investitori da Tesla verso la società aerospaziale di Elon Musk. Il mercato finanziario si trova davanti a un possibile cambio di paradigma nei flussi di investimento legati all’impero tecnologico del CEO. Mentre Tesla affronta una fase di transizione complessa, con il business dei veicoli elettrici che ha raggiunto un plateau, SpaceX si profila come un’alternativa estremamente attraente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - SpaceX verso la Borsa: il colosso spaziale sfida Tesla nel mercato

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