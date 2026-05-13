Terzo Settore una risorsa economica strategica con un esercito di oltre 817mila lavoratori

Il prossimo 6 giugno ricorreranno dieci anni dall’approvazione della legge che ha riformato il Terzo Settore, modificando il Codice del Terzo Settore, il regime del cinque per mille, le norme sull’impresa sociale e il Servizio civile universale. In questa decade, il settore ha visto crescere il numero di lavoratori, che attualmente supera gli 817mila. La legge ha segnato un punto di svolta nelle modalità di regolamentazione e sostegno delle organizzazioni non profit.

(Adnkronos) – Il prossimo 6 di giugno saranno dieci anni dall'approvazione della legge delega di riforma del Terzo settore che aveva messo mano sia al Codice del terzo settore sia al 5 per 1000 sia alla disciplina dell'impresa sociale e dunque anche al Servizio civile universale. Luigi Bobba, presidente della Fondazione Terzjus ETS – Osservatorio. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. Manageritalia, +8,1% donne dirigenti nell’ultimo anno, dal 2008 raddoppiate in gestione.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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