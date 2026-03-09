Il turismo è una risorsa strategica la Città metropolitana al fianco dei Comuni | Versace rilancia Scilla

Il rappresentante della Città metropolitana ha annunciato il rilancio di Scilla, sottolineando che il turismo è una risorsa chiave per l’economia locale. Ha aggiunto che le istituzioni devono collaborare con i Comuni per favorire la valorizzazione dei borghi e sostenere le iniziative turistiche. La dichiarazione arriva in un momento in cui si rafforza l’attenzione verso lo sviluppo turistico del territorio.

Il sindaco facente funzioni ribadisce il valore strategico del turismo e l’impegno di Metrocity nel sostenere le amministrazioni locali e la valorizzazione dei borghi del territorio “Il turismo rappresenta una risorsa fondamentale per lo sviluppo economico del territorio e le istituzioni devono sostenere concretamente le amministrazioni locali impegnate nella valorizzazione dei propri borghi”. È il messaggio lanciato dal sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace, intervenuto a margine di un incontro dedicato alle prospettive del turismo nell’area metropolitana. “Dal Castello Ruffo di Scilla, uno dei borghi più affascinanti e suggestivi del nostro territorio metropolitano- ha evidenziato- siamo pronti a ripartire per una nuova stagione turistica che non si limita soltanto al periodo estivo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Articoli correlati

Viabilità e valorizzazione del territorio, al via il confronto tra Città Metropolitana e sindaci dei comuni tirreniciCon l’inizio del 2026 riprende il percorso di incontri istituzionali con i sindaci del territorio promosso dal sindaco metropolitano Federico Basile,...

"Clamoroso al Cibali", avrebbe detto… alla Città metropolitana! Versace nomina Castorina nuovo capo di gabinetto"Clamoroso al Cibali", avrebbe detto oggi il radiocronista Sandro Ciotti se avesse seguito le ultime vicende della Città metropolitana di Reggio...

Tutti gli aggiornamenti su Il turismo è una risorsa strategica la...

Temi più discussi: Pisa oltre la Torre. L’ospitalità che resta. Incontro pubblico sulla città e il turismo; TRAM fa turismo scolastico per mostrare la vera Napoli; Sii turista della tua città: la rivoluzione nata prima del turismo; Ivana Perusin: Turismo record e rigenerazione: Varese non è più una città di passaggio.

Il futuro del turismo è ora: l’offerta formativa superiore si presenta ad AssisiLa città e l’Umbria rilanciano la propria vocazione storica e si candidano a diventare centro nazionale della formazione manageriale nel turismo: ieri – lunedì 9 marzo 2026, ndr – al Lyrick è andato i ... assisinews.it

Italia, turismo da record e nuove opportunità per i piccoli comuniL’Italia resta una delle mete più apprezzate a livello globale. Il turismo, trainato anche dai record di Roma, è un pilastro chiave dell’economia nazionale. radiocolonna.it

Storie di Napoli. . Lo sa che Napoli aveva una scogliera sul mare Esploriamo l'antico quartiere medievale della città. - facebook.com facebook

In Giordania si trova "Petra", città scavata nella roccia, nata per essere dimora degli Edomiti. Successivamente divenne capitale dei Nabatei. Patrimonio dell'UNESCO dal 1985, parco archeologico dal 1993, una delle sette meraviglie del mondo moderno dal 2 x.com