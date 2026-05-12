Sostegno ipotesi terzo ciclo INDIRE per gli esclusi e termini riaperti per i soprannumerari fino al 15 maggio

Il dibattito sui percorsi di sostegno per gli studenti senza accesso al terzo ciclo si intensifica, con l’ipotesi di coinvolgere l’INDIRE per gli esclusi. Contestualmente, sono stati riaperti i termini per i soprannumerari fino al 15 maggio, consentendo alle scuole di presentare nuove richieste. Sul fronte politico, il confronto riguarda le modalità di gestione di queste situazioni, con alcune parti che cercano di trovare soluzioni condivise.

Il confronto sui percorsi di sostegno registra un nuovo passaggio sul versante politico. Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega ed ex presidente della Commissione Cultura del Senato, su Facebook, ha riferito che è in valutazione la praticabilità di un terzo ciclo INDIRE rivolto ai docenti rimasti esclusi per fattori temporali, tecnici e burocratici legati all'iscrizione ai percorsi esteri. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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