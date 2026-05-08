Terza categoria | tutto il programma Domani Las Vegas-San Giusto Che sfida tra Carmignano e Vernio

Domani si gioca l’ultimo turno della stagione di Terza Categoria, con la sfida tra Las Vegas e San Giusto. Oggi invece scendono in campo Carmignano e Vernio, in una partita che chiude il programma di questa giornata. La trentesima giornata segna la conclusione della fase regolare, con incontri tra squadre che occupano posizioni opposte nella classifica.

Campionato di Terza Categoria, trentesimo ed ultimo atto della "regular season": si comincia oggi, con il più classico degli scontri testa-coda. Stasera alle 21, a Vaiano, La Briglia fanalino di coda del raggruppamento sfiderà il Paperino San Giorgio primo della classe, già certo della promozione in Seconda Categoria dopo aver centrato il "double" campionato-coppa. Il PSG di Betti ha vinto ventitrè dei ventinove incontri disputati e con un ulteriore successo salirebbe a 76 punti. Ecco quindi che il "big match" sarà una delle sei partite di domani: alle 16, sempre a Vaiano, Las Vegas terza forza del girone con 62 punti riceverà il San Giusto che è secondo con un solo punto in più.🔗 Leggi su Lanazione.it

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