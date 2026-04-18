Nella giornata del 18 aprile, nella provincia di Vicenza, è avvenuta una rapina con sequestro presso la villa di un ex senatore leghista. I malviventi si sono introdotti nell'abitazione e hanno immobilizzato la famiglia, portando via beni di lusso del valore stimato di circa 3 milioni di euro, tra orologi e borse di marca. L’episodio ha coinvolto anche il proprietario, che è stato picchiato durante la rapina.

Vicenza, 18 aprile 2026 – Ammonta intorno ai 3 milioni di euro, tra orologi e borse di lusso, il bottino della rapina con sequestro nella villa dell'ex senatore leghista Alberto Filippi. È successo ieri sera ad Arcugnano, in provincia di Vicenza. L’ex senatore vicentino, oggi imprenditore, è stato sorpreso da una banda di malviventi al suo rientro a casa. I quattro banditi hanno sequestrato tutta la famiglia per oltre un’ora: Filippi in una parte della casa, la moglie e le due figlie piccole in un'altra stanza. L’imprenditore è stato bloccato da uno dei quattro banditi con un cacciavite puntato alla schiena. Un frame tratto dalle telecamere interne nella casa mostra l'ex senatore con i quattro malviventi La ricostruzione della violenta rapina L'episodio è avvenuto intorno alle ore 23 di venerdì 17 aprile.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rapina con sequestro nella villa dell’ex senatore leghista. Filippi picchiato, in ostaggio con la famiglia. Bottino da 3 milioni di euro

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