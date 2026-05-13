Terremoto del Friuli 1976 Rizzetto | Dal dolore di una comunità è nata una rinascita

Nel 1976, una forte scossa di terremoto colpì il Friuli, causando danni e perdite umane. A cinquant’anni di distanza, una presentazione rende omaggio a quell’evento, con un’opera realizzata per ricordare il disastro e il suo impatto sulla comunità locale. La cerimonia è stata promossa da un autore, che ha spiegato di aver voluto evidenziare come, dal dolore, sia nata una rinascita.

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«Ho voluto fortemente questa presentazione perché credo che l’opera di Giada Messetti sia un omaggio significativo al Friuli Venezia Giulia e al Paese intero, in occasione del 50esimo anniversario del terremoto. Oggi più che mai abbiamo il dovere morale e civile di custodire quella memoria e di trasmetterla alle nuove generazioni» con queste parole Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Lavoro di Montecitorio ha iniziato il intervento alla presentazione del libro “Quando tornano le rondini – Friuli 1976: memorie di un terremoto”, ospitato dalla Camera dei Deputati a pochi giorni dalle celebrazioni che hanno visto la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni alle iniziative istituzionali di Gemona del Friuli.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Terremoto del Friuli 1976, Rizzetto: “Dal dolore di una comunità è nata una rinascita” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Terremoto del Friuli 1976 - la speranza dei bambini Notizie correlate Terremoto Friuli 1976, Meloni: “Una tragedia trasformata in un modello per l’Italia intera”Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato al cimitero di Gemona del Friuli, in provincia di Udine, dove ha deposto una corona di... Friuli 1976: il documentario che rivive il terremoto e la rinascitaUn documentario racconta la memoria e la rinascita del Friuli dopo il terremoto del 1976, con un sulla comunità di Orcolat. Temi più discussi: Francobollo dedicato al terremoto del Friuli; 50 anni fa il terremoto che devastò il Friuli: programmazione speciale Rai per l'anniversario; Terremoto del Friuli 1976: cronistoria, caratteristiche sismiche, danni e lezione del Modello Friuli; Friuli 1976: una story maps racconta le storie di una comunità tornata a vivere. Quando Alessandria si strinse al Friuli ferito. Dal Piemonte partirono uomini, mezzi e aiuti per sostenere le popolazioni colpite dal terremoto del 1976 x.com 6 MAGGIO 1976 ?? TERREMOTO del FRIULI ? Alle ore 21:00 la terra trema: un sisma di magnitudo 6.5 della scala Richter con epicentro tra Gemona e Artegna, vicino Udine, uccide 990 persone e causa ingentissimi danni. - reddit.com reddit 50 anni dal terremoto del Friuli: cosa successe il 6 maggio 1976 e il Modello FriuliCinquant’anni dopo l’Orcolat, il Friuli ricorda il sisma del 1976 tra commemorazioni, luoghi simbolo e il valore del Modello Friuli ... nordest24.it Lusevera si gemella con Venezia nel ricordo del terremoto del 1976La cerimonia del 17 maggio a Venezia a Palazzo Ducale prevede, dopo gli interventi delle autorità, l'imbarco e la formazione di un corteo acqueo con imbarcazioni a remi con a capo la Serenissima dove ... rainews.it