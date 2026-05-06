Il 6 maggio 1976, il Friuli fu colpito da un forte terremoto che causò quasi mille vittime. Cinquant’anni dopo, il presidente della Repubblica si è recato al cimitero di Gemona del Friuli, dove ha deposto una corona di fiori in memoria delle persone morte in quella tragedia. La ricorrenza è stata ricordata anche da altre figure pubbliche, che hanno commentato l’evento e i suoi effetti.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato al cimitero di Gemona del Friuli, in provincia di Udine, dove ha deposto una corona di fiori sul monumento in ricordo delle vittime del sisma di 50 anni fa, che fece quasi mille morti il 6 maggio 1976. Presente anche, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che poi è intervenuta in occasione del Consiglio regionale straordinario del Friuli Venezia Giulia che si tiene nella cittadina. Dopo il terremoto di cinquant’anni fa, i friulani “riuscirono a trasformare una tragedia in modello per l’Italia intera, il modello Friuli, il miglior modello di ricostruzione che l’Italia abbia riconosciuto fino ad oggi”, ha detto la premier “Tempo della paura e del dolore breve, poi ci fu l’orgoglio”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Terremoto Friuli 1976, Meloni: “Una tragedia trasformata in un modello per l’Italia intera”

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