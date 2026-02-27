Friuli 1976 | il documentario che rivive il terremoto e la rinascita

Un documentario ricostruisce le fasi della ricostruzione in Friuli, concentrandosi sulla comunità di Orcolat e sui momenti chiave del sisma del 1976. Attraverso testimonianze e immagini d’archivio, si ripercorrono le sfide affrontate e i piccoli passi verso la rinascita, offrendo uno sguardo diretto sugli avvenimenti che hanno segnato la regione.

Un documentario racconta la memoria e la rinascita del Friuli dopo il terremoto del 1976, con un sulla comunità di Orcolat. Il film, che esplora il trauma e la resilienza, sarà presentato in anteprima a Udine, coinvolgendo i cittadini nella riscoperta di un pezzo di storia recente. Il progetto si inserisce in un contesto di valorizzazione del patrimonio culturale e naturale della regione, con iniziative come il bando Borghi e la celebrazione dei trent’anni delle aree protette. Orcolat: il borgo simbolo di una rinascita collettiva Il terremoto del 6 maggio 1976 ha lasciato cicatrici profonde nel Friuli Venezia Giulia, ma ha anche acceso una fiamma di solidarietà e ricostruzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Orcolat di Federico Savonitto a cinquant’anni dal terremoto del FriuliOrcolat di Federico Savonitto sarà al Giorgione lunedì 2 marzo (ore 17.45 e 21.00) e mercoledì 4 marzo (ore 16.30, 18.45 e 21.00); sarà invece all’Astra lunedì 2 marzo (ore 17.30 e 20.30). Lucio ... live.comune.venezia.it

Esce 2 marzo Orcolat, film Savonitto a 50 anni dal sisma in FriuliRoma, 25 feb. (askanews) - Quando la terra trema il mito si risveglia. È quello che racconta il film documentario 'Orcolat' di Federico ... spettacoli.tiscali.it

ORORCOLAT: il racconto del terremoto in Friuli in anteprima assoluta a Cinemazero il 28/2 e al Cinema sociale di Gemona l’1 marzo ORCOLAT IL DOCUMENTARIO DI FEDERICO SAVONITTO SUL TERREMOTO DEL 1976 IN ANTEPRIMA ASSOLUTA IL 28 - facebook.com facebook

Memoria e resilienza, Orcolat racconta il sisma del '76 in Friuli. Il documentario di Savonitto in anteprima a Pordenone e Gemona #ANSA x.com