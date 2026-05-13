A Terracina, un incendio si è sviluppato in via Badino, portando all’evacuazione di una scuola vicina a causa del rischio di crolli o danni agli edifici circostanti. L’edificio abbandonato ha rappresentato una minaccia per la struttura scolastica, portando alla decisione di mettere in sicurezza gli studenti e il personale. Restano da chiarire le conseguenze del contenzioso legale in corso sulla ripresa dei lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione.

? Punti chiave Perché lo stabile abbandonato ha messo in pericolo la scuola?. Come influirà il contenzioso legale sulla ripresa dei lavori?. Quando inizierà ufficialmente il nuovo cantiere di riqualificazione?. Quali sono i rischi reali per la sicurezza della zona Arene 1?.? In Breve Contenzioso sulle indennità per esproprio sbloccato dopo appello del sindaco Giannetti. Nuova convenzione integrativa presentata al Consiglio Comunale entro l'estate. Ripresa lavori prevista in autunno con completamento in 18 mesi. Riqualificazione piano di zona Arene 1 coinvolge area servizi via Badino. Un incendio ha colpito uno stabile abbandonato in via Badino a Terracina nella tarda mattinata di martedì 12 maggio, costringendo le autorità a far evacuare preventivamente una scuola situata nelle immediate vicinanze.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terracina, rogo in via Badino: evacuata la scuola per il rischio edifici

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