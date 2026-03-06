Un incendio si è sviluppato in un cantiere, provocando l’emissione di fumo denso. Immediatamente sono arrivati i soccorsi e sono state messe in atto le procedure di emergenza. La scuola situata nelle vicinanze è stata evacuata in via preventiva per motivi di sicurezza. Nessuna informazione è ancora disponibile su eventuali feriti o cause dell’incendio.

Si è alzato il fumo ed è scattata subito la macchina dei soccorsi. Intanto la scuola è stata evacuata in via precauzionale. Attimi di paura nella mattinata di venerdì 6 marzo a Monza. Intorno alle 8 in un cantiere in via Solferino è divampato un incendio. Sono stati allertati subito i soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco. Nel frattempo gli studenti della scuola che affaccia proprio sulla strada sono stati fatti evacuare. Ragazzi, insegnanti e personale scolastico si sono riuniti nel piazzale antistante l’ospedale Vecchio. Naturalmente si sono creati disagi per gli automobilisti che, nell’ora di punta, percorrevano la via. MonzaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Firenze, incendio nel cantiere vicino alla scuolaFirenze, 18 dicembre 2025 – Un incendio è divampato intorno alle 23:30 di mercoledì 17 dicembre nel cantiere adiacente al liceo Leonardo da Vinci,...

Fumo tra scaffali e negozi. Principio di incendio nel centro commerciale: evacuata tutta la strutturaUn principio d’incendio ha creato apprensione ieri pomeriggio all’interno del polo commerciale della Mirandolina: intorno alle 13.

Incendio alla scuola Pestalozzi

Aggiornamenti e notizie su Incendio nel cantiere evacuata la scuola.

Temi più discussi: Incendio nel cantiere, evacuata la scuola; Incendio in un cantiere a Torano Castello: escavatore distrutto dalle fiamme; Incendio sul tetto di un palazzo di sette piani a Milano: evacuati tutti i condomini; Fiamme nel salotto di casa, palazzina evacuata all'alba.

Incendio nel cantiere, evacuata la scuolaSi è alzato il fumo ed è scattata subito la macchina dei soccorsi. Intanto la scuola è stata evacuata in via precauzionale. Attimi di paura nella mattinata di venerdì 6 marzo a Monza. Intorno alle 8 i ... monzatoday.it

Incendio a Torano Castello, escavatore distrutto nel cantiere del nuovo asilo nidoIl mezzo da lavoro è stato avvolto dalle fiamme nell’area dei lavori pubblici. Vigili del fuoco in azione, carabinieri al lavoro sull’ipotesi dolosa ... cosenzachannel.it

Incendio nella cucina di un ristorante in via Cavallotti a Pordenone. Clienti e personale sono riusciti a mettersi in salvo prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza i locali. - facebook.com facebook

Ancora un incendio nel Parco della Piana, Legambiente denuncia. “Diciotto casi in pochi mesi” #Firenze x.com