Un incendio si è sviluppato questa mattina in viale Brembo a Dalmine, portando all’evacuazione di alcuni edifici nelle vicinanze, tra cui una scuola dell’infanzia e alcune banche. Le fiamme sono divampate all’interno di una palazzina commerciale, creando momenti di tensione tra residenti e personale delle strutture coinvolte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

? Cosa scoprirai Come sono iniziate le fiamme all'interno della palazzina commerciale?. Chi ha causato il rogo che ha colpito la scuola dell'infanzia?. Quali danni hanno subito la banca e la pizzeria coinvolte?. Dove si sono rifugiati i residenti evacuati d'urgenza dal quartiere?.? In Breve Incendio avvenuto domenica 3 maggio 2026 tra via Segantini e viale Brembo.. Evacuazione immediata di pizzeria, istituto di credito e scuola dell'infanzia coinvolti.. Sindaco Francesco Bramani sul posto per monitorare le operazioni di spegnimento.. Viabilità interrotta in zona per permettere il passaggio dei mezzi di soccorso.. Un incendio ha colpito un edificio in viale Brembo a Dalmine nella domenica pomeriggio del 3 maggio 2026, scatenando una colonna di fumo nero visibile da chilometri di distanza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalmine, rogo in viale Brembo: evacuati edifici tra scuola e banche

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