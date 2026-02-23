Terra dei Fuochi controlli e pressing istituzionale dopo la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia per la gestione dei rifiuti nella Terra dei Fuochi, causando un aumento dei controlli da parte delle forze dell’ordine. La Polizia Metropolitana ha intensificato le ispezioni tra Arzano e Melito, verificando le attività di aziende e privati. Questi interventi seguono le direttive del Comitato provinciale, che ha deciso di rafforzare le verifiche per impedire nuovi incendi e discariche abusive. Le operazioni continuano sul territorio.

Nuova stretta sui reati ambientali nell’area a nord di Napoli. La Polizia Metropolitana ha intensificato i controlli tra Arzano e Melito, con un’operazione coordinata che arriva dopo gli indirizzi operativi definiti in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Michele di Bari, anche alla luce della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sulla Terra dei Fuochi. A guidare le attività è stata la comandante Lucia Rea. In campo i funzionari e gli agenti della Sezione Ambiente, insieme ai presidi territoriali di Nola e Pompei e alla Sezione Stradale, con il supporto dell’Esercito Italiano – Raggruppamento “Strade Sicure”. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

'Buco nero' del Consorzio idrico: nuova condanna della Corte europea dei diritti dell'uomoLa recente condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dell'Italia evidenzia ancora una volta le criticità del territorio di Caserta, coinvolto in questioni legate alla gestione delle risorse idriche.

Fattorie Menesello, cittadini e comitati si rivolgono alla Corte Europea dei Diritti dell'UomoCittadini e comitati si sono rivolti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo contro le Fattorie Menesello.

