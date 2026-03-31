Albero cade sull' Aurelia bis a Monte Romano strada bloccata verso Civitavecchia

Martedì 31 marzo, intorno alle 11,30, un albero è crollato sull'Aurelia bis a circa due chilometri dal centro di Monte Romano, vicino a una curva. L'evento ha causato la chiusura di una corsia, con ripercussioni sulla circolazione stradale verso Civitavecchia. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incidente. La strada è rimasta bloccata per alcune ore mentre venivano eseguiti i lavori di rimozione.

Un albero è caduto sull'Aurelia bis, bloccando una corsia e provocando disagi alla circolazione. L'episodio si è verificato martedì 31 marzo, intorno alle 11,30, a circa due chilometri dal comune di Monte Romano, in prossimità di una curva. L'albero ha occupato la strada in direzione di Civitavecchia, bloccando di fatto il transito dei veicoli su una delle corsie della statale 1 bis “Via Aurelia”. Sono stati allertati gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco per le operazioni di rimozione dell'ostacolo e la messa in sicurezza dell'area. Per la durata dell'intervento previsti rallentamenti alla viabilità e disagi alla circolazione. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Albero cade sull'Aurelia bis a Monte Romano, strada bloccata verso Civitavecchia Articoli correlati Leggi anche: Grosso albero cade nel centro abitato: strada bloccata, intervengono i vigili del fuoco Santa Croce sull'Arno: albero cade sulla strada e colpisce la gronda di un edificioNelle prime ore di stamani, 6 febbraio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Cavour nel Comune di Santa Croce sull'Arno per la caduta di un...