Il Patto Avanti ha indicato il proprietario della Ternana come responsabile di un disastro legato alla gestione della società. Si indaga su eventuali coinvolgimenti nel contesto politico e sulle decisioni prese riguardo al progetto dello stadio e della clinica, che sono stati al centro di critiche e contestazioni. La questione riguarda anche l’uso della squadra come strumento elettorale e le conseguenze di decisioni prese in questa fase.

? Punti chiave Chi ha usato la Ternana come cavallo di Troia elettorale?. Come ha influito il progetto stadio-clinica sul fallimento dell'asta?. Perché l'asta per il club si è conclusa senza offerenti?. Quali sono le reali responsabilità politiche dietro il debito della società?.? In Breve Progetto stadio-clinica bloccato dopo sentenza negativa del Tar contro Comune di Terni.. Asta per il club fallita senza alcun offerente per debiti e penalizzazioni.. Gestione Bandecchi accusata di aver usato la squadra per le elezioni comunali.. Impatto economico negativo sul territorio e sull'indotto sportivo della città di Terni.. Il fallimento della Ternana calcio segna una ferita profonda per la città di Terni e per tutto il movimento sportivo locale, secondo quanto denunciato dal Patto Avanti per l’Umbria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ternana, il Patto Avanti punta Bandecchi: ‘Responsabile del disastro

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