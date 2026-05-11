Ternana il piano di salvataggio del club | spiragli ed incubo fallimento Gli scenari imminenti
La Ternana sta affrontando una fase delicata in vista della prossima iscrizione al campionato, con un piano di salvataggio che prevede la rinegoziazione dei contratti dei giocatori e dello staff. La società cerca di ridurre il debito sportivo per evitare il fallimento, mentre si aprono alcuni spiragli di salvataggio. Tuttavia, le decisioni da prendere sono ancora molte e il rischio di non riuscire a completare tutte le operazioni rimane elevato.
Uno spiraglio aperto per salvare il titolo sportivo della Ternana. Rinegoziare i contratti dei tesserati per arrivare al traguardo dell’iscrizione con un debito sportivo meno oneroso. Un obiettivo da perseguire che ha trovato disponibilità, quantomeno a parole, da parte di alcuni dei protagonisti.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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