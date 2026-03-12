Ternana calcio | la nuova proprietà denuncia la vecchia gestione Claudia Rizzo ascoltata dai pm

La presidente della Ternana, Claudia Rizzo, si trova negli uffici della Guardia di Finanza a Terni. È stata convocata dai pubblici ministeri dopo gli esposti presentati nelle settimane scorse. La sua testimonianza è prevista presso l’ufficio del procuratore capo, Antonio Laronga. La vicenda riguarda la denuncia della nuova proprietà contro la gestione precedente del club.

GI - La  presidente della Ternana Claudia Rizzo  è negli uffici della  Guardia di Finanza, a  Terni, dove sarà ascoltata dal  procuratore capo, Antonio Laronga, dopo gli  esposti  presentati nelle scorse settimane. Oltre alla 23enne sarà sentita, sempre nelle vesti di  persona informata sui fatti, la madre  Laura Melis. Sono due gli  esposti  presentati dai  Rizzo, assistiti dal legale Manlio Morcella, ai  magistrati  che ora, dopo aver delegato gli  accertamenti alla Gdf  di Mauro Marzo, hanno deciso di ascoltare la giovane manager e sua madre. La maxi indagine sulla Ternana Calcio . Al centro della  maxi indagine  quanto avvenuto nell'intero periodo tra giugno 2024 e settembre 2025, prima che il  timone della società  passasse nelle mani dei Rizzo. 🔗 Leggi su Agi.it

