Ternana calcio | la nuova proprietà denuncia la vecchia gestione Claudia Rizzo ascoltata dai pm

La presidente della Ternana, Claudia Rizzo, si trova negli uffici della Guardia di Finanza a Terni. È stata convocata dai pubblici ministeri dopo gli esposti presentati nelle settimane scorse. La sua testimonianza è prevista presso l’ufficio del procuratore capo, Antonio Laronga. La vicenda riguarda la denuncia della nuova proprietà contro la gestione precedente del club.

GI - La presidente della Ternana Claudia Rizzo è negli uffici della Guardia di Finanza, a Terni, dove sarà ascoltata dal procuratore capo, Antonio Laronga, dopo gli esposti presentati nelle scorse settimane. Oltre alla 23enne sarà sentita, sempre nelle vesti di persona informata sui fatti, la madre Laura Melis. Sono due gli esposti presentati dai Rizzo, assistiti dal legale Manlio Morcella, ai magistrati che ora, dopo aver delegato gli accertamenti alla Gdf di Mauro Marzo, hanno deciso di ascoltare la giovane manager e sua madre. La maxi indagine sulla Ternana Calcio . Al centro della maxi indagine quanto avvenuto nell'intero periodo tra giugno 2024 e settembre 2025, prima che il timone della società passasse nelle mani dei Rizzo. 🔗 Leggi su Agi.it

