Ternana incubo fallimento | dalle valutazioni all’asta Il ritorno di Mammarella e la penalizzazione ‘ridimensionata’

La Ternana si trova di fronte a una situazione delicata, con rischi di fallimento che si fanno più concreti. La società sta affrontando valutazioni economiche e un’asta per la cessione, mentre si avvicina il momento di riaccogliere un giocatore storico. Contestualmente, la squadra ha ricevuto una penalizzazione ridimensionata rispetto alle prime stime, ma la strada verso la stabilità resta difficile e piena di ostacoli.

Un incubo fallimento da scongiurare per la Ternana. Il percorso è stretto, tortuoso ed insidioso ed i precedenti casi non fanno dormire sonni tranquilli, tutt’altro. Il dottor Francesco Angeli e l'avvocato Renato Ferrara, affiancati dal dottor Maurizio De Filippo si sono messi immediatamente al.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ternana, il bivio di aprile: penalizzazione, iscrizione o ripartenza dai dilettanti Altri aggiornamenti Temi più discussi: Serie C: Ternana in liquidazione e avviata verso il fallimento; Ternana, il fallimento che non ferma il pallone: tre mesi per evitare il baratro; Ternana: l’ultima speranza legata ad un paradosso; Ternana, c'è uno spiraglio: le ultimissime. Il fallimento salva la Ternana: la sentenza del tribunale scongiura la cancellazione, si giocaLa Ternana concluderà la stagione 2025-26 giocando le ultime due partite di campionato e quelle di playoff. La regolarità del girone B della serie C è stata garantita dalla sentenza emessa dal tribuna ... corrieredellumbria.it Svolta Ternana, il tribunale evita il fallimento (per ora): niente ritiro dalla Serie C, l’Ascoli ringraziaTernana salvata (per ora) dal Tribunale fallimentare che ha decretato l'esercizio provvisorio. Girone B della Serie C che non sarà stravolto, per la gioia dell'Ascoli ... sport.virgilio.it Novità sul fronte Ternana. I curatori fallimentari hanno riposizionato Carlo Mammarella nel ruolo di direttore sportivo. Un ritorno tutt’altro che casuale quella del ds oggi al "Liberati" per seguire l'allenamento della squadra. Mammarella era già stato richiamato i - facebook.com facebook È partita la vendita dei biglietti per la gara Roma-Ternana al Tre Fontane asroma.com/it/biglietti/f… Ti aspettiamo! #ASRomaFemminile x.com