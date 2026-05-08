Terapie cellulari e geniche a Massimo Dominici il 2026 Isct Career Achievement Award

Il professor Massimo Dominici, docente di Oncologia medica e direttore di diversi dipartimenti presso l’Università di Modena, riceverà nel 2026 il premio Isct Career Achievement Award. La sua figura è nota nel campo delle terapie cellulari e geniche, e ricopre anche il ruolo di direttore della Struttura Complessa di Oncologia presso un’azienda ospedaliero-universitaria. La sua nomina è stata annunciata recentemente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il professor Massimo Dominici, ordinario di Oncologia medica, direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto di Unimore e direttore della Struttura Complessa di Oncologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, è stato selezionato per il 2026.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Stoà, consegna dei Career Award 2026Il 2 marzo 2026, nella cornice di Villa Campolieto, Stoà Business School accende i riflettori sul Career Award 2026 – Protagonisti del Management, un... Brit Awards, Ozzy Osbourne sarà onorato con il Lifetime Achievement AwardOzzy Osbourne sarà onorato con il BRITs Lifetime Achievement Award, nel corso della cerimonia che si terrà a Manchester insieme ad un’esibizione con... Una raccolta di contenuti Ricerca, terapie avanzate personalizzate: presentato a Parma isolatore robotizzato CFBoxRoma, 15 ott. (Adnkronos Salute) - Renderà più accessibili le terapie cellulari e geniche basate sulla medicina di precisione a un numero sempre maggiore di pazienti italiani affetti da malattie ... notizie.tiscali.it Il primo isolatore robotizzato per terapie cellulari avanzateÈ il primo isolatore al mondo personalizzabile e robotizzato per la produzione di terapie avanzate. E' una cell factory in miniatura, per questo si chiama CFbox. In una piattaforma modulare ... rainews.it