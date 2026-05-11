Lavora come operaio edile nel Bresciano ma è ricercato dal Kosovo per tentato omicidio | 37enne arrestato

Un uomo di 37 anni, residente nel Bresciano e impiegato come operaio edile, è stato arrestato dai carabinieri a Borgo San Giacomo. È ricercato dal Kosovo con un mandato internazionale, emesso per un procedimento legato a un tentato omicidio. L'arresto è avvenuto in ottemperanza a tale mandato, e ora l'uomo si trova in custodia. La vicenda coinvolge questioni legali di rilevanza internazionale.

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I carabinieri hanno arrestato un 37enne a Borgo San Giacomo (Brescia) perché destinatario di mandato d'arresto internazionale. L'uomo, che lavora come operaio edile, era stato condannato in via definitiva in Kosovo per tentato omicidio.🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Lavora come muratore, ma è un ricercato internazionale per tentato omicidioLavorava come operaio edile, aveva un permesso di soggiorno regolare e da anni viveva a Borgo San Giacomo senza dare nell'occhio. Tentato omicidio al parco Pertini: arrestato un 37enneNella serata di sabato 25 aprile, la Polizia di Stato di Bergamo ha proceduto al fermo di indiziato di delitto nei confronti di un uomo di origine... Argomenti più discussi: Badge digitale di cantiere: come funziona dal 2026 il tesserino di riconoscimento; Operaio edile precipita al suolo, è gravissimo: stava lavorando su una piattaforma mobile – Che cosa sappiamo; Offerte di lavoro del giorno, gli annunci del 2 maggio in Sicilia; Operaio precipita mentre lavora nel cantiere edile, è grave. Due incidenti sul lavoro quasi in contemporanea a Torino e Orbassano. Nel primo caso un 30enne si è ferito a una mano dopo essere rimasto incastrato in un macchinario; nel secondo un operaio edile è caduto da un'altezza di 4 metri. x.com