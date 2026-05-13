Una poliziotta libera dal servizio ha chiamato le forze dell’ordine dopo aver sentito forti rumori provenienti da un negozio. Quando sono arrivati, hanno trovato l’addetto alla sicurezza che aveva bloccato un uomo e diversi articoli sparsi sul pavimento. L’uomo, un 24enne, è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina. La scena si è svolta questa mattina in un centro commerciale della zona.

A dare l’allarme e a far scattare l’arrivo delle volanti, è stata una poliziotta libera dal servizio insospettita da forti rumori provenienti dal negozio, notando notato l’addetto alla sicurezza bloccare un uomo e diversi articoli sparsi sul pavimento. Il fatto è successo domenica sera in una profumeria di via del Giglio nel cuore del “giro“ d’Empoli. Ricevuta la richiesta di aiuto il personale del Commissariato della Polizia di Stato – si apprende – ha fermato il 24enne che, tuttavia, ha opposto resistenza agli agenti scalciando e cercando di divincolarsi. Tant’è che due poliziotti sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari dell’ospedale per aver riportato lesioni personali giudicate guaribili in giorni due giorni.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tentata rapina, un 24enne finisce in manette

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Avellino. Sventata rapina in autostrada

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