Barletta maxi rissa in piazza | in manette 11 giovani per lesioni e tentata rapina

A Barletta, in piazza, si è verificata una maxi rissa che ha coinvolto diversi giovani. Le forze dell'ordine hanno arrestato 11 persone, tutte accusate di lesioni e tentata rapina. Le autorità stanno eseguendo un’ordinanza di misure cautelari emessa dal Gip del tribunale di Trani, su richiesta della procura locale. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

I carabinieri del comando provinciale di Barletta-Andria-Trani e del comando provinciale di Foggia stanno eseguendo un’ordinanza di misura cautelare, emessa dal Gip del tribunale di Trani su richiesta della locale procura, nei confronti di 11 giovani. Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di una violenta rissa aggravata, tentata rapina, lesioni e danneggiamento, accaduti tra l’1 e il 2 marzo dello scorso anno nei pressi di un locale di Piazza Marina a Barletta. I particolari dell’attività saranno divulgati durante una conferenza stampa che si terrà alle ore 11.00 presso il comando provinciale carabinieri. Questo articolo...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Barletta, maxi rissa in piazza: in manette 11 giovani per lesioni e tentata rapina Notizie correlate Tentata estorsione, rapina e lesioni: 30enne arrestato a MilanoSi tratta del risultato di un’attività di indagine condotta dalla Stazione Carabinieri Milano Barona e coordinata dalla Procura della Repubblica di... Leggi anche: Novara, maxi rissa in centro: cinque giovani denunciati e un bar chiuso per 11 giorni Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Maxi-rissa a Barletta: scattano le misure cautelari per 11 giovani; Barletta, maxi rissa in piazza: in manette 11 giovani per lesioni e tentata rapina; Rissa tra due gruppi di giovani a Barletta, eseguite 11 misure cautelari. Maxi-rissa a Barletta: scattano le misure cautelari per 11 giovaniDalle prime ore di questa mattina, i Carabinieri dei Comandi Provinciali di Barletta-Andria-Trani e di Foggia sono impegnati in una vasta operazione per dare esecuzione a un’ordinanza ... quotidianodipuglia.it Barletta, rissa l’anno scorso: undici misure cautelari CarabinieriI CARABINIERI DEL COMANDO PROVINCIALE DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI E DEL COMANDO PROVINCIALE DI FOGGIA STANNO ESEGUENDO UN’ORDINANZA DI MISURA CAUTELARE, EMESSA DAL GIP DEL TRIBUNALE DI TRANI SU RICHIESTA ... noinotizie.it «Il Jova Beach Party ha cambiato la costa e distrutto le dune». Inchiesta a Barletta, tre indagati per il concerto di Jovanotti - Devastato l’habitat del fratino. Confidiamo nell’esito dell’indagine x.com Serie D/H, Nardò-Barletta 1-0: gli highlights - facebook.com facebook