Tenta rapina in un supermercato con siringa sporca di sangue i clienti lo inseguono

Nel primo pomeriggio di domenica 10 maggio, nel quartiere Aurelio, un uomo di 46 anni ha tentato di mettere a segno una rapina in un supermercato situato in via Francesco Satolli. L’individuo ha minacciato i clienti con una siringa sporca di sangue, ma è stato inseguito e fermato dai presenti. L’intervento delle forze dell’ordine è stato necessario per gestire la situazione e condurre l’uomo in questura.

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Pomeriggio di tensione nel quartiere Aurelio. Intorno alle 17:30 di domenica 10 maggio, un uomo di 46 anni ha tentato di rapinare il supermercato Todis di via Francesco Satolli 35. L’uomo, un cittadino italiano con numerosi precedenti specifici, è entrato nell'esercizio commerciale con il volto.🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Rapina al supermercato: minaccia con siringa, preso in trenoUn uomo di 24 anni, originario del Brasile e senza una dimora fissa, è stato bloccato dai Carabinieri di Mogliano Veneto dopo un tentativo di rapina... Tenta rapina al supermercato con spray urticante, giovane in manetteNel pomeriggio di domenica 19 aprile 2026 l'addetto alla vigilanza di un supermercato di largo delle Fucine in centro ha chiesto l'intervento della... Temi più discussi: Tenta di rapire un neonato di 6 mesi dal passeggino afferrandolo per il collo: paura a Sampierdarena; La Polizia di Stato di Rimini arresta un uomo per tentata rapina in un supermercato; Colpisce un uomo a colpi di pietra, gli ruba la spesa e scappa: arrestato 38enne a Pinerolo; Empoli, tenta di rubare in un negozio: la Polizia di Stato arresta un cittadino di 24 anni per tentata rapina impropria, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni. - Questura di Firenze | Polizia di Stato - Polizia di Stato. Tentata rapina in strada Settimo, scattano le manette per un 24enne x.com r/anime Karma Ranking & Discussion | Week 6 [Spring 2026] reddit Firenze, tenta il furto in profumeria e aggredisce gli agenti: arrestato un 24enne in via del GiglioUn 24enne è stato arrestato a Firenze per tentata rapina in una profumeria. Due agenti feriti. Decisivo l’intervento di una poliziotta fuori servizio. virgilio.it Tenta di rubare in una profumeria: colluttazione con l'addetto alla sicurezza, arrestato un 24enneIl fatto nella serata di domenica 10 maggio, quando la Polizia di Stato di Firenze è intervenuta per la segnalazione di una tentata rapina in una profumeria a Empoli. A dare l’allarme una poliziotta l ... 055firenze.it