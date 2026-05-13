Oggi pomeriggio, intorno alle 16:30, una gioielleria nella zona della Federiga a Firenze è stata teatro di una tentata rapina. Un uomo armato di coltello ha fatto irruzione nel negozio, ma è stato messo in fuga dalle urla dei clienti e dai commercianti presenti. La scena si è conclusa senza che si registrassero danni o feriti. La polizia ha avviato le indagini per identificare il responsabile.

Firenze, 13 maggio 2026 – Tentata rapina questo pomeriggio verso le 16,30 alla gioielleria orologeria Berlincioni di via del Pollaiolo, nella zona della Federiga a Firenze. Il criminale è stato fatto scappare dalla gioielliera stessa e dall’intervento del commerciante del fondo contiguo senza riuscire a prendere niente: è tuttavia riuscito a guadagnare la fuga minacciando i due con un coltello e scappando a bordo di un motorino. Il locale è videosorvegliato e la Polizia, che sta acquisendo le prove sul luogo, indaga per identificare il delinquente. Il malfattore ha approfittato di un momento in cui Simonetta, moglie del titolare Lorenzo, era rimasta sola.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tenta rapina in gioielleria armato di coltello: messo in fuga dalle urla e dai commerci

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