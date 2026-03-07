Firenze | tenta di portar via la bici a un rider ma viene messo in fuga Poi punta un coltello a un altro ciclista Rintracciato e arrestato

A Firenze, un giovane di 18 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver tentato di sottrarre la bicicletta a un rider e aver poi minacciato un altro ciclista con un coltello. L'individuazione e l'arresto sono avvenuti in seguito a una serie di interventi delle forze dell’ordine sul territorio. Il ragazzo, di origine marocchina e senza fissa dimora, è stato fermato in flagranza di reato.

FIRENZE – I Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un diciottenne di origine marocchina, senza fissa dimora, per l'ipotesi di reato di rapina aggravata. I militari, durante un servizio di pattuglia, sono intervenuti in Corso dei Tintori, dove un rider aveva segnalato che, poco prima, un uomo aveva tentato di sottrargli la bicicletta da lavoro colpendolo con una bottiglia in alluminio e minacciandolo con un coltello. La vittima è riuscita a filmare l'accaduto con il suo cellulare e ha reagito prontamente, mettendo in fuga l'aggressore. A seguito di tempestive ed ininterrotte ricerche, i Carabinieri hanno rintracciato l'uomo in Piazza della Stazione, mentre era a bordo di un'altra bicicletta, e lo hanno condotto presso la Stazione dei Carabinieri di Santa Maria Novella per proseguire l'attività di polizia giudiziaria.