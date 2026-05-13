Tenta di strappare bimba di due anni dalle braccia della madre uomo fermato dopo l’intervento dei passanti

Nel pomeriggio di martedì 12 maggio, alle 17, in via Roma a Nepi, un uomo di 38 anni ha cercato di strapparsi di mano una bambina di due anni, che era tra le braccia della madre. L’intervento di alcuni passanti ha permesso di bloccare il tentativo e di fermare l’uomo. Sul posto sono arrivati le forze dell’ordine, che hanno arrestato il 38enne. La bambina è rimasta con la madre e non ha riportato ferite.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’episodio nel pomeriggio in via Roma. Momenti di forte tensione a Nepi, in provincia di Viterbo, dove nel pomeriggio di martedì 12 maggio, intorno alle 17, un uomo di 38 anni avrebbe tentato di portare via una bambina di due anni dalle braccia della madre. Secondo una prima ricostruzione, la piccola si trovava in auto con la mamma, in attesa del padre impegnato in una visita medica negli ambulatori della zona di via Roma, nelle vicinanze di una scuola. In quel frangente, il 38enne, di nazionalità rumena, si sarebbe avvicinato al veicolo tentando di strappare la bambina alla donna. La reazione della madre e l’intervento dei cittadini.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tenta di strappare bimba di due anni dalle braccia della madre, uomo fermato dopo l’intervento dei passanti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Nepi, tenta di rapire una bimba di 2 anni dalle braccia della madre: bloccato dai passantiTentato rapimento di una bimba di 2 anni in via Roma a Nepi, che un uomo ha cercato di strappare dalle braccia della madre in auto. Leggi anche: Trieste, tenta di portare via una bimba di due anni dalle braccia della madre: denunciata Argomenti più discussi: Nepi, tenta di rapire bimba di 2 anni: bloccato dai passanti; Nepi, tenta di rapire una bimba di 2 anni strappandola dalle braccia della madre; Tenta di strappare una bimba di due anni alla madre: paura a Nepi; Nepi, uomo tenta di rapire bimba di due anni. Pedofilo è il Panico Satanico degli anni 2020 reddit #laforzadiunadonna La caduta di Sirin Parte 23 ?? Questo non è un letto. È un trampolino elastico. Tu ci salti sopra e lui ti fa saltare. Non hai mai visto una cosa del genere prima? Perfino Sat?lm?? ci è saltato sopra dalla finestra. ?? Questa scena segna u x.com Nepi, tenta di rapire una bimba di 2 anni dalle braccia della madre: bloccato dai passantiTentato rapimento di una bimba di 2 anni in via Roma a Nepi, che un uomo ha cercato di strappare dalle braccia della madre in auto ... fanpage.it